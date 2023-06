Bill Cosby weer aangeklaagd vanwege seksueel misbruik

Celebrities Ook al gelinkt aan Clint Eastwood en Mick Jagger: dit is Noor Alfallah, de 29-jarige zwangere vriendin van Al Pacino (83)

Ze is momenteel voor het eerst in verwachting van een kindje met Al Pacino (83), maar de 29-jarige Noor Alfallah is geen vreemde voor relaties met oudere mannen. Zo datete ze eerder al met Mick Jagger (79), werd ze gelinkt aan Clint Eastwood (93) én had ze een relatie met miljardair Nicolas Berggruen (61). “Het hart kan niets zien, alleen voélen.”