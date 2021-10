Bill Cosby opnieuw aangeklaagd voor verkrachting: slachtoffer eist 194 miljoen euro

CelebritiesDe Amerikaanse Lili Bernard (37) klaagt de 84-jarige Bill Cosby aan omdat de actrice door hem gedrogeerd en verkracht zou zijn. Ze eist een schadevergoeding van 225 miljoen dollar, zo’n 194 miljoen euro. In 2018 werd Cosby nog veroordeeld tot een gevangenisstraf voor het drogeren en misbruiken van slachtoffer Andrea Constand, maar het hooggerechtshof in Pennsylvania schrapte zijn veroordeling dit jaar omdat het proces ‘oneerlijk’ zou zijn geweest.

Volgens de 57-jarige Bernard, die meespeelde in ‘The Cosby Show’, ontmoette ze Cosby in 1990. Hij zou een soort mentor voor de beginnende actrice willen worden en haar kort na hun ontmoeting naar het Trump Taj Mahal casino en hotel hebben laten komen voor een afspraak met een producent. In plaats daarvan zou hij Bernard hebben gedrogeerd en verkracht, aldus de actrice volgens CNN. Daarnaast zou de komiek ooit naar haar borsten hebben gegrepen tijdens een stemoefening. “Hij beschouwde mevrouw Bernard als zijn dochter”, zo staat in de juridische documenten van de klacht. “Hij benadrukte dat kuisheid een deugd is, waarschuwde haar voor de seksuele druk in Hollywood, en zei dat ze hem ‘Daddy’ mocht noemen.”

“Ik heb lang gewacht tot ik deze rechtszaak kon aanspannen, maar kijk er nu naar uit om gehoord te worden en om Cosby verantwoordelijk te houden voor wat hij mij heeft aangedaan”, verklaart Bernard verder. “Hoewel de feiten zich lang geleden hebben afgespeeld, leef ik elke dag van mijn leven nog met angst, pijn en schaamte.” Volgens de actrice werd ze ook bedreigd door Cosby, zodat ze zeker haar mond zou houden: “Hij zou haar verbannen als ze het misbruik bekendmaakte”, zo staat in de aanklacht.

‘Geen greintje bewijs’

Andrew Wyatt, een woordvoerder van Bill Cosby, zegt dat deze beschuldigingen “gewoon weer een poging zijn om het juridische proces te misbruiken en de deuren open te zetten voor mensen die nooit een greintje bewijs hebben gehad.” De nieuwe klacht tegen de acteur werd donderdag ingediend bij een rechtbank in de staat New Jersey: het is géén strafzaak, wel een burgerlijke klacht. Bernard eist een schadevergoeding van meer dan 21,5 miljoen euro van Cosby.

Woordvoerder Wyatt zegt verder dat Cosby “standvastig blijft in zijn onschuld” en dat hij “elke vermeende aantijging tegen hem krachtig zal bestrijden”. Ook in 2015 uitte Bernard haar beschuldigingen al over Cosby, zegt de woordvoerder, maar een onderzoek naar de acteur werd toen zonder gevolgen beëindigd. Eerder beschuldigden ook tientallen andere vrouwen The Cosby Show-acteur vanwege seksueel misbruik.

