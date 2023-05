Bijna een jaar na zijn geboorte: naam van Rihanna’s zoontje is eindelijk bekend

Film KIJK. Originele Ariel omhelst Halle Bailey op rode loper van 'The Little Mermaid': "Ze heeft haar schoonheid in de rol gestoken”

Op de blauwe loper van de wereldpremière van ‘The Little Mermaid’ omhelsden de oude én de nieuwe Ariel elkaar. Jodi Benson (61) vertolkte de kleine zeemeermin in de tekenfilm van Disney. Halle Bailey (23) doet hetzelfde in de nieuwe live action-versie. In een interview heeft de originele actrice alleen maar lovende woorden over hoe goed Bailey dat heeft gedaan. “Ze heeft de essentie van Ariel begrepen en al haar schoonheid in de rol gestopt.”