Bijna één jaar na datum: Will Smith steekt voor het eerst de draak met Oscar-incident

CelebritiesHet lijkt erop dat Will Smith (54) stilaan kan lachen met het hele Oscar-incident. Afgelopen maandag deelde de Amerikaanse acteur een cryptisch filmpje van zichzelf op TikTok. En hoewel de Oscarwinnaar geen woord zegt in de video was de boodschap voor zijn fans alvast overduidelijk. “Apology tour is officially over” , klinkt het onder meer in de reacties op sociale media.

Het is inmiddels al bijna een jaar geleden dat Will Smith de Amerikaanse komiek Chris Rock een klap in z’n gezicht verkocht tijdens de uitreiking van de Oscars. Over het inmiddels wereldberoemde incident is er in de afgelopen maanden heel wat gezegd en geschreven, maar ondertussen lijkt het erop dat Smith zelf kan lachen met de situatie. De acteur steekt nu namelijk de draak met het incident in een filmpje op TikTok.

Positieve reacties

In de video in kwestie zien we de wereldster naast een onbekende contentcreator. Deze laatste vertelt in het filmpje dat je aan elk object kan vragen wat het over je denkt. “Het klinkt krankzinnig, maar het gaat je leven voorgoed veranderen”, klinkt het onder meer. “Je kan bijvoorbeeld een pen in je hand nemen en vragen wat het van je denkt. Vervolgens gaat je intuïtie een antwoord naar je hersenen sturen.” Smith zelf kijkt en luistert aandachtig naar het verhaal van de vrouw. Vervolgens neemt de acteur zijn Oscarbeeldje vast en kijkt hij met een grimas op zijn gezicht richting zijn award. Nadien kijkt hij weer richting de camera. Vermoedelijk verwijst Smith hiermee naar het feit dat zijn overwinning compleet overschaduwd geweest is door het hele Oscar-incident.

Fans van de Amerikaanse acteur kunnen zich alvast vinden in de video, die inmiddels al miljoenen views en duizenden reacties wist te verzamelen. “Hij is ook maar een mens” en “Ons leven is zoveel meer dan één twijfelachtig moment”, zijn slechts enkele van de vele positieve reacties. Al kan uiteraard niet iedereen lachen met de TikTok. “Ja, het feit dat hij Chris Rock aangevallen heeft, is echt heel grappig.”

