Bijna echt: Madame Tussauds onthult nieuwe Harry Styles-beelden

Vanaf deze week kan je in de Madame Tussauds-vestigingen in Amsterdam, Londen, New York, Hollywood, Berlijn, Singapore en Sydney op de foto met Harry Styles. Neen, hij is daar niet echt, maar wel in wassen beeld-vorm. Via instagram deelde het Madame Tussauds-team alvast enkele looks. De gelijkenissen zijn zéér treffend!

(lees verder onder de foto)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

"We kunnen niet wachten tot al zijn fans hem kunnen ontmoeten Madame Tussauds, Instagram @madametussaudsamsterdam

Via sociale media deelde Madame Tussauds zopas de eerste beelden van hun nieuwe aanwinsten. Er zijn drie verschillende poses van Harry gemaakt en op elke locatie heeft hij een andere outfit aan. De ‘Love On Tour’-tournee van de zanger diende als inspiratie voor zijn beeld in onder meer Amsterdam, waar hij een roze geborduurd pak draagt. Bij de andere locaties werd zijn outfit gebaseerd op zijn optredens tijdens Coachella en zijn rol in de recente film ‘My Policeman’.

“Harry is op dit moment een van de grootste sterren ter wereld. Van uitverkochte stadions over de hele wereld tot mode-influencer, het valt niet te ontkennen dat hij een tijdloze stempel heeft gedrukt op de populaire cultuur. We kunnen niet wachten tot al zijn fans hem kunnen ontmoeten”, aldus Angela Jobson, Global Brand Director van Madame Tussauds via het officiële persbericht.

De beelden zijn sinds deze week te bewonderen in de Madame Tussauds-vestigingen in Amsterdam, Londen, New York, Hollywood, Berlijn, Singapore en Sydney.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

ZIE OOK. Onlangs werd Harry Styles in zijn oog geraakt door een voorwerp uit het publiek.

LEES OOK.