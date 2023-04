Bijna dertig miljoen mensen volgden de rechtszaak tegen Gwyneth Paltrow online

Celebrities “Seksuali­seer ik mezelf? Dat is nu eenmaal hoe de wereld werkt”: dit is Emily Ratajkow­ski, de nieuwe vlam van Harry Styles

Soms komen dromen dan toch uit. Net geen tien jaar nadat Harry Styles (29) in een interview toegaf dat Emily Ratajkowski (31) zijn ultieme celebrity crush was, werd het duo al kussend gespot in Tokyo. Maar wat weten we al over de Amerikaanse, die ook zelf al vele watertjes doorzwommen heeft? Van een pijnlijke echtscheiding tot aangerand op de set van ‘Blurred Lines’: het leven van het model was zeker niet onbewogen. “Toen we op de zetel zaten, stopte hij z’n vingers in me.”