Bijna 100 kilo kwijt: acteur John Goodman verbaast met spectaculair gewichtsverlies

Acteur John Goodman (69), die jarenlang furore maakte met zijn rol in sitcom 'Roseanne', zorgt voor verbazing én verwondering onder zijn fans. Toen hij zijn opwachting maakte tijdens de première van de nieuwe animatiereeks 'The Freak Brothers' — waarvoor hij een stem insprak — trok hij alle aandacht met zijn nieuwe looks. De acteur wist dan ook spectaculair te vermageren en speelde meer dan 90 kilo kwijt in totaal.

Wie John Goodman momenteel tegen het lijf loopt, moet allicht twee keer kijken. Tijdens de première koos de acteur voor een lichtblauw overhemd met open kraag, dat hij droeg onder zijn oranje trui met V-hals, terwijl hij vrolijk poseerde op de rode loper. Hij had dan ook iets om over te pronken: sinds Goodman in 2017 besloot om zijn leven over een andere boeg te gooien, heeft hij een lange weg afgelegd. Maar de resultaten zijn nu meer dan ooit zichtbaar en geven de acteur moed om zijn goede gewoonten verder te zetten.

“Vroeger was ik drie maanden bezig met diëten en viel ik 25 kilo of 30 kilo af. Om mezelf daarna te belonen met een sixpack bier of wat dan ook. Ik herviel onmiddellijk in mijn oude gewoonten”, vertelt de acteur over zijn transformatie. “Deze keer wilde ik het langzaam doen. Bewegen, veel trainen. Ik heb een leeftijd bereikt dat ik het me niet meer kan veroorloven om stil te zitten.” Als onderdeel van zijn dieet zwoor de acteur ook alcohol definitief af: “Het was eigenlijk gewoon een kwestie van controle over de porties. ‘Ik heb het niet nodig’, zei ik dan. Maar ik goot en schoof gewoon alles in mijn mond.”

© AFP

© AFP

Intensief sporten

Goodman — die in 2011 toegaf dat hij toen 180 kilo woog — legde zijn hoop daarnaast in handen Mackie Shilstone, zijn persoonlijke trainer en grote motivator tijdens het hele proces. Die laat hem zes keer per week sporten en elke dag zo’n 10.000 à 12.000 stappen zetten. Goodman kocht ook een crosstrainer en een loopband, die hem de mogelijkheid geven om thuis te sporten. “Het is iets waar ik de rest van mijn leven continu mee bezig zal zijn. Je kijkt elke dag in de spiegel en denkt: ‘Moet ik het hiermee doen? Ben ik echt diegene die ik in de spiegel zie?’” John worstelde dan ook al veel langer met zijn gewicht, nog voor hij het in Hollywood maakte: tijdens een interview in 2019 bekende de acteur dat hij als kind al kampte met overgewicht, waarna hij zijn hele leven lang tegen de kilo’s moest vechten.

Zo zag John Goodman er nog uit toen hij acteerde in 'Roseanne' in de jaren 80 en 90. © ANP Kippa

Toen de acteur in 2002 een award in ontvangst mocht nemen, was er negatieve commentaar om zijn gewicht. "Het is iets waar ik de rest van mijn leven continu mee bezig zal zijn", zegt hij nu over zijn dieet. © EPA

Verfijnd dieet

Volgens zijn persoonlijke trainer heeft Goodman zich toegelegd op een speciaal uitgewerkt dieet, “in mediterrane stijl”. Dat bestaat vooral uit vis, noten, gezonde vetten, veel groenten en veel fruit. “Het is overwegend plantaardig en bestaat uit een lagere inname van rood vlees, veel fruit en groenten. Het eetplan is ook sterk gebaseerd op olijfolie.” Het doel van het dieet was niet alleen om kilo’s kwijt te spelen, maar ook om een gevarieerde en voedzame levensstijl aan te leren om zijn algemene vitaliteit mee op te krikken. Zo consumeert Goodman nu veel meer omega-3 vetzuren, mét zichtbaar resultaat: “De extra vetzuren hebben een opbeurende werking en verbeteren de neurologische functie’s. John vertelde me dat hij zijn scripts nu gemakkelijker kan onthouden.”

