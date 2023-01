“Bij elk artikel over mezelf werd mijn onzekerheid bevestigd”: kindsterretje Mara Wilson keerde het acteren de rug toe

Celebrities Anthony Hopkins viert 47 jaar zonder alcoholver­sla­ving: “Ik had wellicht niet lang te leven”

Het is inmiddels 47 jaar geleden dat Anthony Hopkins besloot een andere weg in te slaan in zijn leven en aan zijn alcoholverslaving te werken. En bij die gebeurtenis staat de 84-jarige acteur nu stil in een emotionele video op TikTok en Instagram: “Ik had een aandoening.”

