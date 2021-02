‘Big Little Lies’-actrice Shailene Woodley is niet langer single

Celebrities ‘Britain’s Got Ta­lent’-jurylid Amanda Holden deelt foto van doodgebo­ren zoontje op de dag dat hij 10 zou worden: “We denken elke dag aan je”

1 februari Amanda Holden (49) staat op Instagram stil bij de geboorte van haar zoon Theo, dag op dag tien jaar geleden. De jongen stierf in haar baarmoeder, waardoor het ‘Britain’s Got Talent’-jurylid moest bevallen van een kindje dat al overleden was. “Theo, onze prachtige kleine jongen... Je zou vandaag 10 jaar zijn geweest, er gaat geen dag voorbij zonder dat we aan je denken”, schrijft ze bij een foto van z’n voetafdrukken.