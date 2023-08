Beyoncé steunt Lizzo tijdens concert na beschuldigingen wangedrag: “Ik hou van je, Lizzo!”

“Lizzo, I love you Lizzo”, lijkt Beyoncé te roepen in de video, waarin Beyoncé omringd door een groep dansers het nummer Break My Soul (The Queens Remix) zingt. In dat nummer zit een referentie aan Lizzo, die Beyoncé tijdens een show in Massachusetts nog achterwege liet. Bij een show in Maryland kwam de shout-out echter alweer terug in het nummer. Maar nu zegt ze niet enkel haar naam, maar geeft ze ook een liefdevolle boodschap. Het publiek vatte dat zeker op als een positief teken, een fan in het publiek reageerde zelfs met “OK!”.