Beyoncé neemt dochter Blue Ivy mee als danseres op het podium tijdens tour

Celebrities PORTRET. Lily-Rose treedt uit schaduw van vader Johnny Depp: “Een ‘normaal’ leven na anorexia bestaat niet”

Karl Lagerfeld voorspelde ooit dat ze een grote ster zou worden. En met de lancering van ‘The Idol’ lijkt Lily-Rose Depp (23) dat lot nu te bezegelen. Maar toch wordt de dochter van Johnny Depp en Vanessa Paradis - die zelf al naam en faam maakte als Chanel-gezicht - al meteen achtervolgd door controverse. Niet in het minst over haar expliciete seksscènes in die gloednieuwe serie. Een portret van de rijzende ster in Hollywood, die we ongetwijfeld nog veel op het grote scherm zullen zien verschijnen. “Mijn jeugd zag er inderdaad anders uit, maar mijn ouders deden hun uiterste best.”