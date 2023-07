Beyoncé maakt tijd vrij in tourschema voor trouwfeest van Jay-Z’s moeder

Celebrities Had Jennifer Lawrence een affaire met Liam Hemsworth, terwijl die samen was met Miley Cyrus?

Jennifer Lawrence (32) ontkent alle geruchten dat zij iets had met Liam Hemsworth (33) terwijl hij een relatie had met Miley Cyrus (30). Dat heeft de actrice gezegd in de Amerikaanse talkshow ‘Watch What Happens Live van Andy Cohen’. Lawrence bestempelde de vele overspelgeruchten als “totale onzin”.