Beyoncé heeft Belgische voorouders én verre neef in Wallonië: “Wie weet krijgen we tickets voor haar concert”

Het was Marie Cappart, een historica van het bedrijf My Heritage, die de verbazingwekkende ontdekking deed in het Rijksarchief in Bergen en het aan de RTBF liet weten: “Albert de Cuir is Beyoncé’s voorouder van de zevende generatie. Hij is een Henegouwer die in de jaren 1700 met een hele groep mensen uit de omgeving naar Louisiana emigreerde. Hij verliet Henegouwen om in Point-Coupée in Louisiana een kolonie te stichten. Hij heeft duizenden afstammelingen, en één daarvan is dus de wereldberoemde zangeres.”