Beyoncé gaat in zee met luxe modehuis Balmain: zestien outfits geïnspireerd op het album ‘Renaissance’

Renaissance Couture van Beyoncé x Balmain bevat zestien outfits, die geïnspireerd zijn op de zestien nummers op Beyoncé’s Grammy-winnende ‘Renaissance’-album. Op de cover van het Franse ‘Vogue’ draagt ​​de wereldster een jurk met lange mouwen, bedekt met verschillende strass steentjes. Het opvallende Balmain-kleed, dat luxe uitstraalt, is ook voorzien van een kap. De look wordt afgemaakt dankzij een bijhorende zwarte fluwelen hoed. Beyoncé deelt de cover op Instagram, met de tekst van ‘I'm That Girl', het openingsnummer op haar laatste plaat: “Touching everything in my plain view, and everything next to me gets lit up, too.” De nieuwe editie van het Franse ‘Vogue’ komt uit op woensdag 29 maart.