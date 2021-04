Beyoncé en Michelle Williams waren via Zoom getuige van bevalling Kelly Rowland

"De hele familie was erbij via Zoom", vertelt de Amerikaanse zangeres in de Amerikaanse talkshow ‘People (The TV Show!’). Naast Beyoncé en Michelle waren ook andere goede vrienden en familieleden van Kelly op afstand via beeld aanwezig bij de bevalling. Zo zat ook Tina Knowles, de moeder van Beyoncé, mee te kijken. "Iedereen kon zien hoe Noah op de wereld werd gezet. Het was prachtig.”