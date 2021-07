Bewindvoerder Jodi Montgomery slaat terug: “Jamie Spears heeft meer dan 2 miljoen dollar van Britney gebruikt om zichzelf te verdedigen”

Tijdens haar getuigenis op 23 juni maakte Britney Spears voor eens en voor altijd duidelijk dat ze niet langer onder bewindvoering wil blijven. Haar vader Jamie - een van de huidige bewindvoerders - kreeg daarbij een serieuze veeg uit de pan. Britney vertelde dat hij alle touwtjes in handen heeft en dat ze zou willen dat hij naar de gevangenis ging voor “wat hij haar had aangedaan." Ook medebewindvoerder Jodi Montgomery werd niet gespaard. Britney vond bijvoorbeeld dat de vrouw haar boekje te buiten ging door haar te dwingen om twee keer per week naar een therapeut te gaan.

2 miljoen dollar gebruikt

Door Britney’s getuigenis kwamen beide bewindvoerders onder vuur te liggen. Daarom proberen ze nu hun hachje te redden door met de vinger naar elkaar te wijzen. Jamie Spears - die voornamelijk verantwoordelijk is voor de financiële kant van de zaak - liet bijvoorbeeld al optekenen dat hij al twee jaar lang geen beslissingen meer neemt in naam van Britney. “Ms. Montgomery is volledig de baas over Ms. Spears dagdagelijkse persoonlijke verzorging en medische behandeling, en Ms. Montgomery heeft alle beslissingen daarover genomen”, stond er in de rechtbankdocumenten te lezen die Jamie indiende.

Maar Jodi Montgomery slaat nu terug. Ook haar advocaat diende rechtbankdocumenten in. “Het is ironisch dat meneer Spears nu wil dat de bewindvoering ‘haar wensen reflecteert’”, staat er te lezen. “En dat terwijl het geen geheim is dat mevrouw Spears al jarenlang wenst dat haar vader uit haar leven zou verdwijnen.” Bovendien beweert Montgomery dat Jamie ‘meer dan 2 miljoen dollar (zo'n 1,6 miljoen euro) van z'n dochters geld’ heeft gebruikt om zichzelf te verdedigen in een poging om aan te blijven als bewindvoerder.

“Alles kost geld”

En Jodi Montgomery doet er nog een schepje bovenop. Volgens haar is de bewering van Jamie dat hij al twee jaar geen beslissingen meer neemt in naam van Britney, onzin. “Alles kost geld", klinkt het. “Er kunnen geen uitgaven gebeuren zonder via meneer Spears te gaan. Niet alle aangevraagde uitgaven zijn goedgekeurd, wat leidde tot enkele van de bezorgdheden die mevrouw Spears op 23 juni 2021 opwierp."

Volgens de bewindvoerder moeten zij en Jamie als een team samenwerken om Britney een goed leven te geven. “Maar in plaats daarvan heeft meneer Spears besloten dat het tijd is voor vingerwijzingen en aanvallen in de media."

Zoektocht naar nieuwe advocaat

Montgomery is in ieder geval niet van plan om de handdoek in de ring te gooien - zoals eerder Britney’s manager en advocaat wél al deden. Dat doet ze naar eigen zeggen op vraag van de zangeres zelf, die zou willen dat ze aanbleef. Britney zou haar ook gevraagd hebben om te helpen bij de zoektocht naar een nieuwe advocaat. Daarvoor heeft Montgomery woensdag een aanvraag ingediend voor een ‘guardian ad litem’, een advocaat die door de rechtbank wordt aangewezen om Britney te helpen om zélf een nieuwe advocaat te kiezen.

