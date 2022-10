Bevriend met de Kardashians, gelinkt aan Kylian Mbappé: dit is topmodel Rose Bertram

CelebritiesHaar naam zegt u waarschijnlijk weinig, maar toch was Rose Bertram (27) dit weekend even wereldnieuws. De Vlaamse schoonheid is de vermeende nieuwe vlam van topvoetballer Kylian Mbappé (23), al zou het haar oneer aandoen om haar enkel als knappe WAG neer te zetten. Rose is ook topmodel, onderneemster én liefdevolle moeder. “What doesn’t kill you makes you stronger, zeggen ze toch? Nou, dat kun je bij mij wel heel letterlijk nemen.”