Beste vriend van Amy Winehouse bijzonder openhartig over haar problemen: “Ze spendeerde een half miljoen aan drugs”

CelebritiesTyler James, de voormalige beste vriend van Amy Winehouse, heeft een boekje opengedaan over de zangeres. Volgens hem heeft Amy, die in 2011 overleden is, ooit een half miljoen uitgegeven aan drugs. Door haar verslaving zou ze ook haar aandeel in de ‘James Bond’-films kwijtgespeeld zijn.

Op 23 juli is het exact tien jaar geleden dat Amy Winehouse overleden is. Naar aanleiding van deze speciale datum heeft Tyler James, die het verleden de beste vriend van de zangeres was, een stuk geschreven voor de Britse krant The Mail On Sunday. Daar vertelde hij onder meer over haar relatie met Blake Fielder-Civil en haar vele verslavingen.

Tijdens een reisje naar het eiland Mustique had Amy Winehouse bijvoorbeeld stiekem een grote hoeveelheid drugs meegenomen. Wanneer haar voorraad op was, zou een plaatselijke dokter haar verdoofd hebben. Mick Jagger, die destijds ook aanwezig was, probeerde Tyler naar eigen zeggen nog gerust te stellen. “Maak je geen zorgen, alles komt goed met haar. Iedereen in dit wereldje maakt regelmatig zo’n zaken mee”, aldus Jagger.

Jawoord onder invloed

Tyler en Amy raakten bevriend tijdens hun tienerjaren en waren tot 2004, zeven jaar voor haar dood, nog steeds goed bevriend. De twee huurden zelfs samen een appartementje in Londen. Het is daar dat Tyler voor het eerst oog in oog kwam te staan met de problemen van de zangeres. Zo gingen ze in de voormiddag al samen op café. “Om de twintig minuten bestelde ze een shotje”, aldus Tyler. Verder heeft ze op deze manier ook enkele zware drugsverslaafden leren kennen.

Op café heeft ze ook Blake Fielder-Civil, met wie ze een tijdje getrouwd was, leren kennen. Aanvankelijk vertelde Amy dat het nooit iets kon worden omdat Blake verslaafd was aan heroïne. De zangeres bleef wel niet bij haar standpunt, want uiteindelijk gaven de twee elkaar het jawoord. Volgens geruchten was het koppel tijdens de ceremonie ook onder de invloed van enkele verdovende middelen.

Half miljoen

Het duurde ook niet lang vooraleer Amy zelf verslaafd raakte aan heroïne. Op een gegeven moment was haar drang naar deze gevaarlijke drug zo groot dat ze bepaalde kansen in rook zag opgaan. De makers van de ‘James Bond’-film hadden haar bijvoorbeeld gevraagd om een nummer te maken voor ‘Quantum Of Solace’. Volgens Tyler heeft Amy verschillende kansen gekregen, maar toen bleek dat ze een heroïne-naald in de badkamer had liggen, was de maat vol.

Op een bepaald moment was Amy Winehouse zelfs zo verslaafd dat ze een half miljoen pond (581.000 euro) uitgegeven heeft aan drugs. “Ik heb een half miljoen uitgegeven aan drugs terwijl ik in de plaats een huis had kunnen kopen. Ik had zelfs voor jou een huis kunnen kopen”, aldus de beste vriend van de zangeres.

