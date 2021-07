Beste vriend én agent Britney Spears: “Curatorschap is staaltje seksisme”

Celebrities Britney Spears deelt opnieuw cryptische boodschap op Instagram: “Geen goed idee om nog naar bepaalde mensen te luisteren”

23 juli Jarenlang heeft ze gezwegen, maar na haar emotionele getuigenis in de rechtbank is Britney Spears (39) een echte spraakwaterval geworden. In de afgelopen weken deelde de zangeres al verschillende cryptische berichten op Instagram en dat is ook vandaag niet anders.