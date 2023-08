Beschuldigers uit docu over misbruik Michael Jackson stappen opníeuw naar rechter met aanklachten

CelebritiesTwee mannen die stellen als kind door Michael Jackson te zijn misbruikt, kunnen een rechtszaak aanspannen tegen bedrijven die eigendom waren van de in 2009 overleden zanger. Daartoe heeft de rechtbank in Californië vrijdag besloten, melden Amerikaanse media. Eerder werden beide zaken afgewezen.

De twee mannen, Wade Robson en James Safechuck, dienden hun zaken tien jaar geleden al in. Zij beweerden dat de bedrijven van Jackson, MJJ Productions Inc. en MJJ Ventures Inc., een wettelijke plicht hadden om hen te beschermen tegen het vermeende misbruik van de zanger.

Eerder wees een rechter in Los Angeles de claims af. De twee bedrijven voerden namelijk aan dat zij geen verplichtingen jegens Robson en Safechuck hadden omdat Jackson de enige eigenaar van de bedrijven was en ze dus niet de mogelijkheid hadden om hem te controleren. Met dat verweer stemde de rechter in. De zaak van Robson werd in 2021 afgewezen, die van Safechuck al eerder.

De rechtbank in Californië ziet dat nu anders. De rechtbank is van mening dat het feit dat Jackson de enige eigenaar van de bedrijven was niet betekent dat de bedrijven beschermd zijn tegen aansprakelijkheid voor hetgeen zou zijn gebeurd.

Teleurgesteld

Jonathan Steinsapir, hoofdadviseur van MJJ Productions Inc. en MJJ Ventures Inc., heeft in een reactie laten weten dat de bedrijven “teleurgesteld” zijn door de beslissing van de rechtbank. “Wij blijven er volledig van overtuigd dat Michael onschuldig is.” Ook noemt hij de beschuldigingen aan het adres van The King of Pop “in strijd met alle geloofwaardige bewijzen”, die “pas jaren na zijn dood voor het eerst werden geuit door mannen die enkel geld willen zien”.

Vince Finaldi, die Robson en Safechuck bijstaat, heeft laten weten dat hij en zijn cliënten “tevreden, maar niet verrast” zijn met de beslissing van de rechtbank. “We kijken reikhalzend uit naar een eerlijk proces”, aldus Finaldi.

De aantijgingen van de twee vermeende slachtoffers werden eerder al gedetailleerd beschreven in de HBO-documentaire ‘Leaving Neverland’, die in 2019 verscheen. Robson stelt dat Jackson hem vanaf zijn 7e tot 14e misbruikte. Safechuck zegt dat de overleden artiest hem “honderden keren op verschillende locaties” heeft misbruikt.

KIJK. Zoon van Michael Jackson geeft zeldzaam interview

LEES OOK: