Beroemdheden vragen aandacht voor mentale problemen: “Ik wil mijn dochters laten zien hoe het is om verdrietig, bang of boos te zijn”

Vanop een afstand lijkt het Ryan Reynolds altijd voor de wind te gaan: populair, knap (in 2010 verkozen tot meest sexy man ter wereld), een succesvolle carrière, gelukkig getrouwd met de ravissante Blake Lively en vader van drie schatten van dochters. Maar schijn bedriegt en net voor het eind van de Maand van het Mentale Welzijn, in mei, vond de acteur de tijd gekomen om dat imago te doorprikken. “Een van de redenen waarom ik dit zo laat post, is dat ik te veel werk aanneem zodat belangrijke zaken erbij inschieten”, schreef hij. “En een van de redenen waarom ik te veel werk aanneem is mijn levenslange maatje: angst.” Ryan bekende dat hij overwerkt is, maar ook overbezorgd, en dat hij voortdurend piekert – maar hij weet dat hij niet alleen is. “We praten niet genoeg over mentale gezondheid en doen niet genoeg om het stigma van erover te praten te doen verdwijnen. Maar beter laat dan nooit”, klonk het. Het waren uiteindelijk zijn drie dochters James (6), Inez (4) en Betty (1) die Ryan deden beslissen om open kaart te spelen, vertelde hij nadien aan Entertainment Tonight. “Als ouder is het je taak om het goede voorbeeld te geven. Ik wil mijn drie dochters laten zien hoe het is om verdrietig, bang of boos te zijn. Dat er ruimte is voor alle deze dingen”, zei hij. Zelf kreeg hij die les nooit van zijn ouders. “Eigenlijk was het huis waarin ik opgroeide niet op mijn maat gemaakt. Ik wil daarmee niet zeggen dat mijn ouders nalatig zijn geweest, maar zij zijn gewoon van een andere generatie.” De Canadees had in een eerder interview al laten doorschemeren hoe zwaar hij het had als jongste van vier kinderen, vooral omdat wijlen zijn vader heel streng was en een echt haantje. “Onze relatie leek nooit op de vader-zoon-dynamiek die ik zo benijdde in de sitcoms waar ik in de jaren 80 naar keek.”