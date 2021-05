Beroemdheden spreken zich (onder druk) uit over de vijandelijkheden in de Gazastrook: “Dat zij iets zeggen, doet er wel degelijk toe”

Steeds meer beroemdheden spreken zich ondertussen op sociale media uit over de situatie. Sommigen omdat ze een persoonlijke connectie hebben met het conflict, anderen omdat ze druk van buitenaf voelen om van zich te laten horen. Dat is niet nieuw. Toen de Black Lives Matter-beweging in de zomer van 2020 steeds meer gehoor kreeg, werd er van influencers en beroemdheden verwacht dat ze ook daarop een antwoord zouden formuleren. “Fans hebben de controle over de toekomst van hun favoriete influencers", merkte een journalist van Insider toen op. “En de boodschap is duidelijk: gebruik je platform om Black Lives Matter te steunen. Doe het snel en betekenisvol, of je gaat volgers verliezen." En een journalist van BuzzFeed schreef: “Het tijdperk waarin influencers apolitiek kunnen zijn, is voorbij."

Ook Bella Hadid kreeg heel wat kritiek over zich heen nadat ze zich uitsprak over de situatie. Haar vader is Palestijn, en dus deelde het model niet alleen grafieken en informatiebronnen op sociale media, ze liep ook mee in een pro-Palestijnse demonstratie in New York. Dat werd haar door de Israëlische overheid niet in dank afgenomen. Het officiële Twitter-account van Israël schreef daarop: “Wanneer beroemdheden zoals Bella Hadid pleiten om Joden in de zee te gooien, dan pleiten ze voor de eliminatie van de Joodse Staat. Dit zou geen Israëlisch-Palestijnse kwestie mogen zijn, maar een menselijke. Schaam je." Daarmee verwezen ze naar een video waarin te horen is hoe Bella de slogan ‘From the river to the sea, Palestine will be free’ scandeert. Die verwijst naar de rivier de Jordaan en de Middellandse Zee, die de geografische en politieke grenzen van Israël vormen. Israël vindt de slogan antisemitisch. Bella lijkt het zich voorlopig niet al te zeer aan te trekken. Op Instagram deelde ze een quote van senator Bernie Sanders: “Het is niet antisemitisch om kritisch te zijn over de rechtse regering van Israël.” Ze voegde eraan toe: “Laat me dit heel duidelijk maken. Haat - van welke kant dan ook - is niet oké. Ik sta dat niet toe. Ik sta het niet toe dat mensen slecht praten over Joodse mensen. Dit gaat over de mensheid, niet over religie. Dit gaat om vrijheid in Palestina."