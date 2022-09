Beroemdheden betuigen steun aan Iraanse bevolking: “Een aanval tegen één vrouw is een aanval tegen ons allen”

In Iran zijn momenteel hevige protesten aan de gang naar aanleiding van de dood van de 22-jarige Mahsa Amini , die werd mishandeld door de zedenpolitie omdat ze haar hijab niet correct droeg. Bij de demonstraties zouden al zeker 8.000 betogers gearresteerd zijn en kwamen al 180 mensen om het leven. Op sociale media lopen de gemoederen hoog op en gaan de hashtags over de kwestie viraal. Ook verschillende celebrities hebben hun steun aan de Iraanse betogers betuigd. Een overzicht.

Mahsa Amini (22) werd mishandeld door de Iraanse zedenpolitie wegens “foutief gebruik” van haar hijab. De jonge vrouw belandde in een coma en stierf volgens de politie aan de gevolgen van een hartaanval. Amini’s dood heeft in Iran een golf van demonstraties ontketend. Betogers, onder wie vooral vrouwen, knippen hun haar af en verbranden hun hijab uit protest. De afgelopen week zijn al duizenden mensen de straat op getrokken om hun ongenoegen over het conservatieve regime in het land te uiten.

Onder de overleden betogers zijn ook de jonge vrouwen Hadis Najafi (20), Ghazale Chelavi (32) en Hananeh Kia (23). Zij worden nu geprezen als verzetssymbolen.

“De wereld kijkt toe”

Op sociale media hebben al heel wat mensen gereageerd op de onrust in Iran. Ook verschillende beroemdheden hebben duidelijk gemaakt dat ze achter de Iraanse betogers staan.

Topmodel Bella Hadid betuigde haar steun op Instagram. “Rust in vrede #mahsaamini. Je verdiende dit niet. Steun aan haar familie en geliefden”, schreef Hadid bij een foto van de overleden Amini. De Amerikaanse popster Ariana Grande deelde op haar beurt een van Hadids berichten.

Realityster Kim Kardashian repostte verschillende berichten over de situatie in Iran, onder meer een publicatie van de Amerikaanse krant ‘The New York Times’. Daarin is een foto te zien van hoe een Iraanse vrouw haar haren afknipt uit protest.

Volledig scherm

De Amerikaanse actrice Eva Mendes deelde een bericht over de tragedie van “een van de belangrijkste vrouwen in mijn leven, die toevallig van Iran is”. De Canadese popster Justin Bieber deelde de post van Mendes in een verhaal op Instagram.

Ook Jessica Chastain liet van zich horen. De Amerikaanse actrice schreef op Twitter dat ze “de vrouwen van Iran steunt en hun stem vanop een afstand luider zal doen klinken”. “Wanneer één vrouw wordt aangevallen, is dat een aanval op ons allen”, aldus Chastain.

“‘MIJN LICHAAM, MIJN KEUZE’ is niet alleen voorbehouden voor vrouwen uit het Westen. Elke vrouw verdient het recht om te beslissen of ze een hijab wil dragen of niet”, zo trok de Amerikaanse popzangeres Halsey van leer op Instagram. “Ik ben erg bedroefd door dit nieuws en wat het betekent voor de activisten”, stond er onder meer te lezen.

Rupi Kaur, een Canadees-Indiase dichteres, deelde een video op Instagram van een van haar lezingen in Dublin, waar ze twee gedichten had opgedragen aan “de vrouwen en mensen van Iran”. “Ik sta achter de mensen in Iran die momenteel protesteren om hun rechten en vrijheid te verdedigen”, schreef Kaur bij het bericht.

Ook verschillende politici hebben zich uitgesproken tegen het geweld in Iran. De voormalige Amerikaanse presidentskandidaat en Democrate Hillary Clinton deelde de volgende boodschap op Twitter: “Iraniërs protesteren voor hun fundamentele mensenrechten in de nasleep van de gruwelijke dood van Mahsa Zhina Amini. Iraniërs verdienen een leven zonder geweld en intimidatie. De wereld kijkt toe.”

Democraat Bernie Sanders richtte zich tot de regering van Iran. “Het Iraanse volk, geleid door jonge vrouwen, demonstreert voor vrijheid en een beter leven. De regering heeft gereageerd door tientallen demonstranten te doden. Ik roep de Iraanse regering op om de noden van hun burgers aan te pakken, in plaats van hen te doden.”

De Canadese premier Justin Trudeau heeft dan weer politieke actie tegen Iran aangekondigd in een video die op Twitter werd gedeeld. “Na de tragische dood van Mahsa Amini treedt het Iraanse regime hard op tegen demonstranten, vooral vrouwen. Als reactie daarop zullen we tientallen personen en entiteiten sanctioneren – waaronder de zogenaamde ‘moraalpolitie’ van Iran”, aldus Trudeau.

