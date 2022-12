Beroemde YouTube-ster die van internet verdween te zien op trouwfoto’s, fans door het dolle heen

‘Getrouwde otters’, schrijft Solomita vandaag bij een zestal foto’s van hun trouwdag. Het stel, dat al samen is sinds 2013, noemt elkaar otters vanwege hun gewoonte om elkaars hand vast te houden tijdens het slapen - net zoals otters doen om te voorkomen dat ze uit elkaar drijven. Op de foto’s valt vooral op hoe gelukkig Jenna Mourey is, tot grote blijdschap van haar fans, die de afgelopen twee jaar vrijwel niks van haar hebben vernomen.

Jenna Mourey ging twee jaar geleden in rook op, nadat ze besloot voor onbepaalde tijd van het internet te verdwijnen. In juni 2020 plaatste ze een video op YouTube waarin ze vertelde dat ze - ‘voor nu, of voor altijd’ - een stap terug zou doen, tot groot verdriet van haar fans. Mourey was namelijk een van de allereerste vloggers op YouTube in 2010. Ze heeft over de jaren zo’n 20 miljoen abonnees binnen weten te halen.

Maffe video’s

Jenna Mourey werd onder andere bekend door haar virale satirische video ‘How to Trick People into Thinking You’re Good Looking’. De video werd binnen een week 5 miljoen keer bekeken. Op dit moment heeft de video zo’n 75 miljoen weergaven. Vanaf 2010 groeit haar kanaal enorm en besluit de YouTuber iedere woensdag een video te plaatsen. Gemeenschappelijke thema’s door de jaren heen waren onder meer haar vele huisdieren (vier honden, een hamster en vissen), haar vriend Julien Solomita en maffe schoonheidsbehandelingen.

Volledig scherm Jenna en haar honden Peach, Kermit en Marbles © YouTube

Tot juni 2020. Kijkers van Mourey kwamen erachter dat de YouTuber in een aantal oude video’s dingen had gezegd of gedaan die niet meer van deze tijd waren en deden hun beklag op Twitter. Wat volgde was een elf minuten durende video waarin ze vertelt over ‘beschamende’ inhoud die ze in het verleden heeft gemaakt. Mourey bood haar excuses aan voor racistische en seksistische video’s, waaronder een imitatie van de rapper en zangeres Nicki Minaj. Vanaf dat moment is ze compleet van het internet verdwenen.

Massaal gedeeld

Tot ze vandaag ineens te zien is op het Instagram-account van haar man Julien. Afgelopen twee jaar gingen er soms wat foto’s rond van fans die haar tegenkwamen op straat, maar daar bleef het eigenlijk bij. Ook haar man, die nog steeds actief is op YouTube en streamingplatform Twitch, hield haar uit de publiciteit. Voor het eerst zien fans hoe het gaat met hun grote idool, die met een grote glimlach op haar trouwfoto’s te zien is. De foto’s, waarin de honden van het stel wederom een rol hebben, worden inmiddels massaal gedeeld op sociale media.

Of Mourey, die haar YouTube-kanaal vernoemde naar haar hond Marbles, ooit nog écht terugkeert op het internet is nog maar de vraag. Maar ondanks dat is nu wel duidelijk dat de YouTuber nog steeds een groot aantal fans achter zich heeft staan, die maar al te blij zijn om te zien dat het nog altijd goed gaat. Met haar én in de liefde.

