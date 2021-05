Beroemde minnaars, geldproblemen en dochter die een zoon werd: woelig leven van eeuwig jonge Cher (75) verfilmd

CelebritiesEerder deze week mocht zangeres en actrice Cher 75 kaarsjes uitblazen. Als verrassing voor haar fans gooide ze er ook nog een nieuwtje achteraan: er komt een biopic over haar leven. Niet verwonderlijk, want Cher heeft al heel wat watertjes doorzwommen. Om het in de woorden van zoon Elijah (44) te zeggen: “Ze is Cher. What’s not to love?”