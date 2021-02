Bereidt topmodel Gisèle Bündchen haar pensioen voor?

Celebrities Maaike Cafmeyer en Jessica Pimentel zijn gastspre­kers op Internatio­na­le Vrouwendag

8 februari Naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag op 8 maart organiseert ‘Women in Film, Television & Media Belgium’ (WIFTM) een nationaal online evenement. Op 7 maart vindt een digitale conferentie plaats die live wordt uitgezonden vanuit het Atomium in Brussel en Kinepolis Gent. Verschillende bekende gasten komen aan het woord, onder meer actrice Maaike Cafmeyer en de Amerikaanse actrice Jessica Pimentel uit ‘Orange Is The New Black’.