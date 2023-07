Bent Van Looy over Sinéad O’Connor: “Dat ze als eerste de katholieke kerk publiekelijk ter verantwoording riep was heel moedig”

Bent Van Looy omschrijft Sinéad O’Connor als een onbevreesde en moedige artieste die heel veel risico’s nam. “In 1987 bracht ze de indrukwekkende soloplaat ‘The Lion and the Cobra’ uit, waarop ze zich heel kwestbaar opstelt, maar ook heel boos. ‘Nothing Compares 2 U’, een song van Prince die ze helemaal naar haar hand zette, werd een gigantische wereldhit maar ze maakte het zichzelf niet makkelijk. Ze wilde alleen maar optreden volgens haar eigen principes,” vertelt Bent. “In Amerika eiste ze dat het volkslied niet voor haar shows werd gespeeld, wat normaal wel de gewoonte was. Daarmee maakte ze zichzelf helemaal niet populair. In 1992 verscheurde ze in het populaire comedy programma ‘Saturday Night Live’ de foto van paus Johannes Paulus. Zij was de eerste die de katholieke kerk publiekelijk ter verantwoording riep voor misbruik in de kerk en wanpraktijken. Iets wat haar carrière op het verkeerde spoor heeft gezet, denk ik. Dat was een moedige, noodzakelijke daad - ze had helemaal gelijk - maar dat werd haar niet in dank afgenomen. Toen was dat extreem controversieel, de wereld was daar nog niet klaar voor. Ze heeft nog veel interessante platen gemaakt, maar door al die controverses mochten die nooit het zonlicht zien.”