‘Bennifer’ opnieuw op huizenjacht in duurste buurt van LA: “Ze zullen snel gaan samenwonen”

Duncan James niet verbaasd na opmerkin­gen over z'n uiterlijk in 'MasterChef': "Ik had het wel verwacht"

10 augustus Afgelopen maandag was voormalig boyband-lid Duncan James (43) te zien in het programma ‘Celebrity MasterChef’. Kijkers verbaasden zich over z'n nieuwe look, maar dat had de zanger wel zien aankomen. Dat vertelde hij voor de uitzending in ‘Good Morning Britain’. “Ik ben wat aangekomen en had vlak voor ik begon wat Botox gebruikt. Daarom zien m’n wenkbrauwen er zo raar uit.”