Benedict Cumberbatch voor woning geconfronteerd met indringer met mes

Benedict Cumber­batch onthult eigen ster op Walk of Fame

De Britse acteur Benedict Cumberbatch (45) heeft maandag zijn ster onthuld op de prestigieuze Hollywood Walk of Fame. Cumberbatch, die bekendheid verwierf door zijn rol als Sherlock Holmes in de BBC-serie waarin de beroemde detective in een modern jasje gestoken wordt, is dit jaar een van de vijf kandidaten voor de Oscar voor beste acteur.