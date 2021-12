Ben Miller is de Britse ‘Professor T.’: “Koen De Bouw vind ik briljant”

Film ‘Kannibaal’ Armie Hammer duikt weer op na schandaal: Disney lanceert ‘Death On The Nile’ na 2 jaar uitstel

Twee jaar lang hebben ze ermee gewacht, maar nu gaat Disney toch door met de release van de Poirotfilm ‘Death on the Nile’. De reden van uitstel was acteur Armie Hammer, die één van de hoofdrollen vertolkt. Hij kwam een tijdje geleden in opspraak omdat hij enkele vrouwen zou hebben misbruikt; hij zou zich volgens hen zelfs schuldig hebben gemaakt aan een vorm van kannibalisme.

27 december