Ben Affleck loopt blauwtje op datingsite Raya: “Ik dacht echt dat hij een catfish was”

CelebritiesDaten als celebrity, het is niet altijd vanzelfsprekend. Vraag maar aan Ben Affleck (48), die het deksel op de neus kreeg van een vrouw die niet geloofde dat hij echt was.

Een zekere Nivine Jay vertelde op TikTok wat er precies gebeurd was. “Ik ben hier aan het denken aan die keer dat ik een match had met Ben Affleck op Raya en dacht dat het vals was", klonk het. Raya is een exclusieve datingapp, waarvan vooral celebrities gebruik maken om de liefde te vinden. “Daarom heb ik hem verwijderd. Waarna hij me een filmpje stuurde op Instagram." Dat filmpje liet Nivine ook zien. Een grijnzende Ben Affleck zegt daarin: “Nivine, waarom heb je me verwijderd? Ik ben het!”

Dat lokte heel wat hilariteit uit op sociale media. ‘The Good Place’-actrice Jameela Jamil antwoorde bijvoorbeeld: “Ik heb mijn goede vriend Ben Affleck ooit gezegd om geen berichtjes naar meisjes te sturen op Instagram, en om zeker niet ‘Ik ben het’ te zeggen, alsof je een maffiabaas bent." Anderen vonden het dan weer ongepast dat Affleck contact zou opnemen met de vrouwen die hem afgewezen hadden, maar dat vond Nivine onzin. “Ik zie heel veel reacties waarin hij een engerd genoemd wordt", vertelde ze aan E! News. “Dat is niet eerlijk. Ik maakte hem niet belachelijk in de video. Ik maakte mezelf belachelijk, omdat ik dacht dat hij een catfish was. Het was gewoon grappig bedoeld."

Vorig jaar ontkende de acteur nog in alle talen dat hij gebruik zou maken van een datingsite om een nieuwe liefde te vinden. “Ik ken mensen die die sites gebruiken en ze maken veel plezier, maar ik doe dat niet. Ik zou het geweldig vinden om een betekenisvolle relatie te hebben." Al lijkt het erop dat hij die relatie ondertussen wel gevonden heeft, want de acteur brengt tegenwoordig opvallend veel met zijn ex, Jennifer Lopez, door.

