Ben Affleck geeft eindelijk verklaring over gekibbel met J.Lo tijdens Grammy's

In een nieuw interview met ‘The Hollywood Reporter’ ontkent Ben Affleck dat hij in een slechte bui was tijdens de Grammy Awards. Volgens de acteur had zijn norse uitdrukking te maken met Trevor Noah, de host van de show. Jennifer Lopez’ echtgenote had Noah namelijk niet zien aankomen. “Plots zag ik hem vanuit mijn ooghoek en ik had zoiets van ‘Oh, God’. Ze brachten ons in beeld, maar ik had geen idee dat ze aan het filmen waren.”