Ben Affleck en Jennifer Lopez hielpen Matt Damon om vonk in “falende relatie” weer aan te wakkeren

Het ging even niet goed tussen Matt Damon en zijn vrouw Luciana Barroso. De twee leven al achttien jaar samen, maar “stevenden af op een scheiding”. In een interview met ‘EW’ gaf Matt al toe dat hij en zijn vrouw in relatietherapie waren. Nu blijkt dat dat het idee was van collega-acteur en goede vriend Ben Affleck. Ben zou met dat advies zijn afgekomen nadat hij vertelde dat dat “het enige” was dat zijn relatie met Jennifer Lopez staande hield. “Ben is de eerste om dat toe te geven”, beweerde de insider.

Ook J-Lo zou relatietherapie hebben aangeraden en daar zou ze haar eigen “egoïstische” redenen voor hebben gehad. “Ze hoopte dat Matt het ‘bro’-gedrag dat hij met Ben deelt zou afleren en meer aandacht zou gaan besteden aan zijn eigen vrouw”, beweert de insider. “Wat Matt betreft, is counseling niet alleen de redding van zijn huwelijk met Luciana. Het is het ontdooien van de vrieskou die bestond tussen hem en Jennifer, zodat hij en Ben weer beste maatjes kunnen zijn.

Matt en Ben zijn al sinds hun jeugd bevriend, hebben een tijdje samen gewoond en zijn verschillende keren samen in films verschenen. Zo zijn de twee te zien in Good Will Hunting, Field of Dreams en ook dit jaar nog in ‘Air’.

Met de hulp van Ben, hebben Matt en Luciana “hun romance herontdekt”, vertelde de bron nog aan ‘National Enquirer’. Het koppel zou nu in staat zijn om “op een heel nieuw niveau te communiceren”. De twee zijn getrouwd in 2005 en brengen samen vier dochters groot.

