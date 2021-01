Ben Affleck: “De tabloids schreven racistische en seksistische dingen over Jennifer Lopez”

“Weet je, er was altijd een ‘verhaal van de maand’”, zegt Ben Affleck. “En mijn relatie met Jennifer Lopez was toevallig dat verhaal in een periode dat de tabloid-business exponentieel groeide." De twee werden dan ook gretig gefotografeerd en gevolgd door de paparazzi. De acteur ontkent wel dat hij of Jennifer genoten van de aandacht, of de paparazzi-momenten zelf in scène zetten. “Tot op vandaag zeggen sommige mensen: ‘Ik zie de foto’s in de paparazzi van hoe je uitgaat.' En dan zeg ik: ‘Ja, ik heb m'n huis verlaten en heb de vuilnis buitengezet. Het is niet alsof ik ...’ Waarop zij dan antwoorden dat ik m’n huis enkel verliet in de hoop om door de paparazzi gefotografeerd te worden. Het is absurd."