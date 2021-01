Bella Thorne verdedigt Armie Hammer: “Uiteraard is hij geen kannibaal, wat een onzin”

“Ik kan werkelijk niet geloven dat dit gebeurt. Mensen die dit soort dingen in scène zetten zijn gestoord. Arme kerel, en vooral zijn arme kinderen... Laat hem en zijn familie met rust”, schrijft ze. “En bovendien: het zou hier gaan over vreemde seksuele fantasieën, niét over echt kannibalisme...”

Ze heeft het over foto’s die het Instagram-account @houseofeffie online plaatste. Het zou gaan over berichten die Hammer tussen 2016 en februari 2020 naar verschillende vrouwen gestuurd heeft. “Ik ben 100% een kannibaal”, klinkt het in één van de berichten. “Ik wil je opeten. Fuck. Dat is eng om toe te geven. Ik heb dat nog nooit eerder toegegeven. Ik wil je bloed drinken. Waarom deze afstand?” En ook: “Ik zou je achtervolgen. Als je zou proberen weg te lopen, zou ik je zo snel bespringen. Fuck. Je hebt iets sterks nodig om me van je af te houden.”