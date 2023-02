Bella Ramsey droeg borstbinder tijdens opnames ‘The Last of Us’: “Dat is waarschijnlijk niet zo gezond”

CELEBRITIESBella Ramsey (19) droeg een borstbinder, een corrigerend kledingstuk om de borst platter te maken, tijdens de opnames van hitserie ‘The Last of Us’. Dat onthult de actrice in een interview met ‘GQ’. Daarin vertelt ze openhartig hoe haar genderfluïditeit haar werk beïnvloedt: van de personages die ze speelt tot de kleding die ze draagt.

Ramsey identificeert zich als non-binair. Door het dragen van de borstbinder voelde de actrice zich naar eigen zeggen meer gefocust. Ze droeg het kledingstuk ongeveer negentig procent van de opnames. “Dat is waarschijnlijk niet zo gezond. Dus alsjeblieft: bind veilig”, zegt ze over de superstrakke binder. Over haar genderidentiteit is ze altijd al zeer open geweest. Ook op de set van ‘The Last of Us’. Zo sprak ze er vaak over met haar tegenspeler Pedro Pascal, wiens zus een trans persoon is. “We waren gewoon erg eerlijk en open naar elkaar”, aldus Ramsey.

In de HBO-serie ‘The Last of Us’ speelt genderidentiteit en queer zijn een grote rol. Toch krijgt Ramsey te maken met haatdragende reacties op sociale media. Maar daar trekt ze zich niets van aan. “Ik maak me er niet bijzonder druk om”, zegt de actrice. “Mensen zullen altijd denken wat ze willen denken. Maar ze zullen er aan moeten wennen. Als je de reeks niet wilt zien omdat het homoseksuele verhaallijnen heeft en omdat het een transkarakter heeft, dan is dat jouw probleem en mis je iets.”

In het interview vertelt Ramsey ook dat het haar niet uitmaakt hoe mensen haar aanspreken. De voornaamwoorden haar en zij vindt ze oké. Maar met “jongedame” of “vrouw” heeft ze het moeilijk. “Dat ben ik gewoon niet. Maar ik vind het wel leuk om zulke rollen te spelen. Omdat het een kans is om iets te zijn dat compleet anders is dan ikzelf.”

