Bella Hadid open over mentale gezondheidsproblemen

CelebritiesBella Hadid (25) heeft in een interview met Wall Street Journal Magazine voor het eerst wat meer verteld over haar mentale gezondheid van het afgelopen jaar. Het supermodel sprak over de “ondraaglijke en slopende” moeilijkheden die ze dagelijks moet ondergaan.

In het interview verklaart Hadid waarom ze “al twee jaar” geen persoonlijke stylist meer heeft gebruikt. Volgens haar voelde ze zich slecht over haar outfits en uiterlijk “mede veroorzaakt door de angst van paparazzi die voor mijn huis stonden te wachten”, gaf Hadid toe.

“In het afgelopen jaar was het voor mij echt belangrijk om te leren dat zelfs als mensen praten over mijn stijl of als ze het leuk vinden of niet, dat dat niets uitmaakt, want het is mijn stijl,” vertelde ze. “Als ik ‘s morgens het huis verlaat, denk ik nu: ‘Maakt dit me gelukkig? Voel ik me hier goed in en voel ik me comfortabel?’”

Het is niet de eerste keer dat het supermodel toont dat haar leven niet alleen glitter en glamour is. In november vorig jaar postte ze een reeks foto’s op Instagram waarop ze huilde. “Ik voelde me echt depressief en als mijn moeder of mijn dokter dan vroegen hoe het met me ging, dan stuurde ik ze een foto in plaats van te antwoorden”, vertelde ze. “Dat was het makkelijkste voor mij om te doen op dat moment, omdat ik nooit in staat was om uit te leggen hoe ik me voelde.”

Volledig scherm Bella Hadid haar ongelukkige selfies op Instagram © Instagram

Op de vraag waarom ze dan net de foto’s met haar bijna 49 miljoen volgers deelde, is het model heel eerlijk. “Ik had ondraaglijke mentale en fysieke pijn, en ik wist niet waarom,” zei ze over de inspiratie achter de foto’s. “Toen ik ze postte, was het om ervoor te zorgen dat iedereen die zich zo voelde wist dat het oké was om zich ook zo te voelen.”

Hadid sluit het interview af met de bekentenis dat nu ze nog steeds goede en slechte dagen heeft, maar dat ze absoluut geen spijt heeft dat ze haar kwetsbare kant heeft gedeeld op sociale media: “Het geeft me een beter gevoel om te weten dat er zoveel mensen zijn die dezelfde dingen meemaken als ik”, zei ze. “Ik weet niet of dat is wat mensen willen zien op Instagram, en dat is prima. Ik hoef niet voor altijd op Instagram te zijn. Maar ik heb het gevoel dat het echt iets heeft teweeggebracht, en dat is wat belangrijk is voor mij.”

