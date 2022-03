Bella Hadid onderging neuscorrectie op haar 14de omdat ze zich “het lelijke zusje” van Gigi voelde: “Voor de rest niet aan mijn gezicht laten werken”

CelebritiesBella Hadid (25) heeft in een openhartig interview met ‘Vogue’ verteld over de moeilijkheden met haar mentale gezondheid en over de druk in haar jeugd om er even goed uit te zien als haar zus Gigi. In het interview onthulde het supermodel voor eerst dat ze op 14-jarige leeftijd een neuscorrectie heeft ondergaan, iets wat ze jarenlang heeft ontkend. Ze gaf ook toe dat ze nu spijt heeft van die operatie op zo’n jonge leeftijd: “Ik vond mijn neus eigenlijk best oké.”

Bella vertelde in het interview met ‘Vogue’ over haar strijd met haar mentale gezondheid, en gaf toe dat ze zich altijd “lelijk” en “niet cool genoeg” voelde in vergelijking met haar oudere zus Gigi: “Ik was de lelijke zus. Ik was de brunette. Ik was niet zo cool als Gigi, niet zo extravert”, herinnert ze zich. “Dat is echt wat mensen over mij zeiden. En helaas, als je dingen zo vaak te horen krijgt, ga je het gewoon geloven.”

Daarop besloot Hadid om, in samenspraak met haar ouders gezien haar jonge leeftijd, een neuscorrectie te laten uitvoeren. Daar heeft ze nu spijt van: “Ik wou dat ik mijn neus van toen had gehouden. Ik denk dat ik er dan in gegroeid zou zijn.” Er zijn geen specifieke wetten rond de leeftijdsbeperkingen voor plastische chirurgie in de Verenigde Staten, maar neuscorrecties kunnen worden uitgevoerd wanneer de neus 90 procent volgroeid is, wat bij meisjes al op 13-jarige leeftijd kan gebeuren.

Maar het supermodel benadrukt wel nog steeds dat dat de enige ingreep is die ze ooit aan haar gezicht heeft laten doen. In de afgelopen jaren ontkende Hadid meermaals dat ze lipvullers, oogliften of kaakverkleiningen heeft gehad. Volgens haar geloven mensen dat ze haar gezicht “volledig” heeft verbouwd “vanwege één foto van mij als tiener waarop ik er wat pafferig uitzie”. “Ik ben er vrij zeker van dat niemand er hetzelfde uitziet als toen ze 13 waren, toch? Ik heb nooit filler gebruikt. Laten we aan dat gerucht een eind maken”, zei Hadid. “Ik heb er geen probleem mee, maar het is niet voor mij. Wie denkt dat ik mijn ogen heb laten liften of hoe het ook heet, het is gezichtstape! De oudste truc uit het boek.”

LEES OOK