Bella Hadid doet fans schrikken met huilfoto’s: “Zo gaat het er al jaren elke avond aan toe”

Hadid werd geïnspireerd door Willow Smith, die in een documentaire sprak over haar eigen angsten. Ze vertelde onder andere hoe ze twijfelde aan zichzelf en aan haar werk. “Bij mij is het net zo, elke dag, elke nacht, voor een paar jaar al”, schrijft Bella onder enkele foto’s van zichzelf. Daarop toont ze verschillende momenten waarop ze hard aan het huilen is. “Wat je ziet op sociale media is niet echt, we proberen onze onzekerheden daar weg te steken. Soms wil je gewoon eens horen: ‘je bent niet alleen’. Ik hou van je, ik zie je en ik hoor je. Zorgen voor jezelf in de strijd tegen mentale problemen neemt niet elke dag dezelfde vorm aan. Het is een rollercoaster van obstakels. Maar ik wil dat je weet dat er altijd een licht aan het eind van de tunnel is, en rollercoasters moeten altijd een keer stoppen.”