Bella Hadid deelt gezondheidsupdate na jarenlang kwakkelen: “Ik was zo ziek en verdrietig”

Jake Paul over vader in Net­flix-do­cu: "Hij sloeg me verrot, maar ik neem het hem niet kwalijk"

In een Netflix-documentaire over zijn leven ‘Untold: Jake Paul the Problem Child’, beweert YouTube-ster en bokser Jake Paul (26) dat hij als kind fysiek mishandeld werd door zijn vader Greg. Dat neemt Jake zijn vader echter niet kwalijk. Meer nog, de harde aanpak van zijn vader heeft zijn verbeelding versterkt, klinkt het.