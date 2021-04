Belgische weduwe van Kirk Douglas op 102-jarige leeftijd overleden

CelebritiesAnne Douglas is op 102-jarige leeftijd overleden. De Belgische was vooral bekend als de echtgenote van filmlegende Kirk Douglas, die in 2020 al stierf.

Het overlijden van Anne Douglas, die geboren werd als Anne Buydens, werd door pluszoon Michael Douglas bekendgemaakt. “Ze haalde het beste in ons allemaal naar boven, in het bijzonder bij onze vader", liet hij weten. “Papa zou nooit deze carrière hebben gehad zonder de steun van Anne. Catherine (Zeta-Jones, Michaels echtgenote, red.) en ik en onze kinderen adoreerden haar. Ze zal voor altijd in onze harten zitten.”

Professionele relatie

Anne Buydens werd geboren in Hannover, Duitsland, maar verhuisde op jonge leeftijd al naar België. Daar nam ze ook de Belgische identiteit aan. Tijdens de Tweede Wereldoorlog ondertitelde ze films, later werkte ze als assistente in de filmwereld. Ze leerde Kirk Douglas in 1953 kennen op de set van ‘Act of Love’. Hij was verloofd met de Italiaanse actrice Pier Angeli, zij was getrouwd met Albert Buydens. Dat hield Kirk in ieder geval niet tegen om haar flirterig de baan van assistente aan te bieden. Na verschillende 'nee’s' volgde er uiteindelijk toch een ‘ja’. “Ze zegde eindelijk toe om op proef voor me te komen werken”, schreef Kirk later in het boek ‘Kirk and Anne: Letters of Love, Laughter and a Lifetime in Hollywood’. “Ze maakte wel duidelijk dat onze relatie strikt professioneel zou blijven."

Maar Anne voelde de bui al hangen: “We praatten urenlang en ik kreeg het vreemde gevoel in m'n hart dat ik verliefd zou kunnen worden op deze man", schreef ze. “Ik wilde dat niet, want ik had al te veel vrouwen intense affaires zien beginnen met acteurs die even in het land waren, zoals Dean Martin, Marlon Brando en Cary Grant. Maar eenmaal de opnames afgerond waren, keerden ze terug naar hun vrouwen en gezinnen.”

Volledig scherm Kirk Douglas kust de hand van Anne op een feestje voor z'n 100ste verjaardag © AP

Huwelijk in Las Vegas

Toch overwon de liefde het van de voorzichtigheid. Tijdens een verblijf in Los Angeles namen ze spontaan het vliegtuig naar Las Vegas, waar ze op 29 mei 1954 in het huwelijksbootje stapten. Ze kregen twee zoons, Peter en Eric (die in 2004 zou overlijden, red.). Anne zette zich vanaf dat moment in voor verschillende goede doelen, maar ze ging ook aan het werk bij Kirk’s filmbedrijfje, The Bryna Co.

Dat het koppel elkaar goed aanvoelde, werd in 1958 duidelijk. Anne verbood haar echtgenoot om samen met regisseur Michael Todd naar New York te vliegen. “Ik weet niet wat me overkwam, maar ik had een vreemd gevoel", schreef ze. “’Ik wil niet dat je op dat vliegtuig kruipt, Kirk. Je neemt een lijnvlucht en ontmoet hem daar.’” Kirk weigerde dan maar helemaal om naar New York te gaan. De volgende dag hoorden ze via de radio dat het vliegtuig van Todd gecrasht was. Er waren geen overledenen. “Je hebt mijn leven gered", vertelde Kirk zijn echtgenote. “Vanaf nu zal ik volledig op je intuïtie vertrouwen."

65 jaar huwelijk

En dat deed hij, tot zijn dood in 2020, na ruim 65 jaar huwelijk. “Ik vraag me vaak af wat er van mij geworden was als ik niet met Anne was getrouwd”, mijmerde Kirk zelf. “Ik had het misschien niet overleefd zonder haar zakelijk inzicht en haar fijngestemde instincten. Ze redde me van een financiële ondergang toen ze volhield dat mijn advocaat en surrogaatvader niet te vertrouwen was. Hij stal inderdaad een fortuin van me. Ze redde mijn leven toen ze weigerde om me naar New York te laten vliegen op het vliegtuig van Mike Todd, dat neerstorte. Toen ik een beroerte had gehad en dacht dat ik nooit meer zou spreken of werken, gaf ze me ‘tough love’. Anne is onbaatzuchtig, meelevend en loyaal tot op het bot. Ze heeft ook een ondeugend gevoel voor humor en kan me aan het lachen maken in het Engels, Frans en Duits.”

