“Belgisch topmodel Rose Bertram aan het daten met voetballer Kylian Mbappé”

Het topmodel, dat ook moeder is van twee kinderen, brak in juni na acht jaar met de Nederlandse oud-voetballer Gregory van der Wiel (34). Dat vertelde ze toen in een Nederlandse YouTube-reeks. “Ik ben momenteel single and ready to mingle”, klonk het. “Je beslist niet in één keer dat je uit elkaar gaat. Dat is over een lange periode gegaan. Het is inmiddels drie maanden klaar.” Bertram, die een Belgische vader en Kaapverdische moeder heeft, zou wel nog goed overeenkomen met Van der Wiel. “Hij is de vader van mijn kinderen, en ik zou het heel vervelend vinden als wij op een slechte manier uit elkaar zouden gaan.”

Volledig scherm Rose Bertram op de Fashion Week in Parijs in september 2022 © AFP

Volledig scherm Rose Bertram was jarenlang samen met de Nederlandse voetballer Gregory van der Wiel. © RV

Intussen zou Bertram dus opnieuw de liefde gevonden hebben, bij voetballer Kylian Mbappé. De geruchten over een mogelijke romance klinken steeds luider - ook ‘Daily Mail’ schreef er bijvoorbeeld al over - maar werden nog niet officieel bevestigd.

Documentaire

Bertram was pas 13 jaar oud toen ze een eerste modellencontract tekende. “Toen ik begon, zeiden mensen me altijd dat het nooit zou lukken”, vertelde ze in ‘Vogue’. “Ze zeiden me dat ik nooit de grote shoots zou krijgen omdat ik niet lang genoeg was, ik was niet mager genoeg.” Maar ze bewees de critici het tegendeel en was al snel te zien in campagnes van onder meer H&M, L’Oreal, Agent Provocateur en G-Star. Ze was ook al te zien in ‘Sports Illustrated' en ‘Vogue’.

Volledig scherm Rose Bertram in ‘Sports Illustrated’ © Sports Illustrated

Volledig scherm Op de persdag van 'Expeditie Robinson 2022' © Brunopress

Intussen is er trouwens ook een documentaire over de Belgische schone in de maak. Daarin toont ze zich van haar meest openhartige kant, vertelde ze in ‘Vogue’. “Een groot deel van mijn leven is mooi, glamoureus en gepolijst, maar een ander deel is donker en rauw. Velen weten dat ik uit een probleemgezin kom, waarbij ik vaker dan eens uit huis ben geplaatst. Waar mensen niet van op de hoogte zijn, is dat dit komt doordat mijn beide ouders verslaafd waren en mijn moeder nog steeds.” Voor Bertram was het belangrijk om ook die onderwerpen niet te mijden in haar documentaire. “Het is iets waar ik de laatste tijd sowieso meer moeite mee heb: de buitenwereld een geweldig leven voorschotelen, alsof alles perfect is. Het leven kent mooie en donkere kanten, zeker in mijn geval.”

Rose Bertram was recent nog te zien in de Nederlandse versie van ‘Expeditie Robinson’.

