“Bel eerst naar de boekhouder”: Sinéad O’Connor leerde haar kinderen wat te doen bij plots overlijden

Omdraaien in graf

De zangeres stoorde zich ook aan de manier waarop de muziekindustrie de platen van Prince behandelde toen hij in 2016 stierf. Muzikanten hebben vaak liedjes waarvoor ze zich schamen of zijn niet van plan ze uit te brengen. Sommige platenmaatschappijen gehoorzamen echter niet aan dat verzoek en verspreiden de platen uit winstbejag. “Ik word erg boos als ik eraan denk. Prince was iemand die elk nummer dat hij ooit heeft opgenomen zou uitbrengen, dus als er toch nummers niet openbaar zijn gemaakt, betekent dat dat hij echt niet wilde dat deze liedjes werden uitgebracht. Ik kan er niet tegen dat mensen zijn ‘kluis’ verkrachten. Ze dacht ook niet dat Prince een fan zou zijn van zijn hit ‘Let’s Go Crazy’ die in een reclame over een creditcard terecht zou komen. “Dat is een lied over waardering, vriendschap en liefde en niet over de materiële dingen in het leven. Het is een lied over: ‘Kijk, we kunnen nu elk moment doodgaan. Laten we van elkaar houden en waarderen’”, zei ze. “Ik denk dat hij zich in zijn graf zal omdraaien omdat het wordt gebruikt om een ​​creditcard te verkopen.”