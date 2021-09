Bekijk hier de trailer van de explosieve Britney Spears-documentaire: “Ik wil gewoon mijn leven terug”

CelebritiesNetflix heeft de volledige trailer gelost van de explosieve Britney Spears-documentaire. In de eerste beelden van ‘Britney vs. Spears’ horen we onder meer hoe de zangeres vertelt dat ze haar leven terug wilt. “Ik heb dezelfde rechten als iedereen.” Britney (39) is niet blij met de nieuwe documentaire. “Dit is weer een ongeautoriseerde documentaire waar ze geen goedkeuring voor heeft gegeven”, aldus de insider.

Netflix gaf woensdag de eerste beelden vrij van ‘Britney vs. Spears’, een documentaire over het leven van de zangeres en de curatele waar ze in 2008 onder werd gezet. De trailer begint met de stem van Britney die zegt: “Ik wil gewoon mijn leven terug.” Daarnaast hoor je ook heel wat stemmen van kennissen van de zangeres die vertellen wat ze allemaal meemaakt.

In de documentaire zal er ook een vertrouwelijk rapport besproken worden dat gelekt is door iemand die dicht bij de familie Spears staat. Op het einde van de trailer hoor je Britney nog zeggen dat ze dezelfde rechten wil als iedereen. “Ik heb mijn hele leven gewerkt, ik ben deze mensen niets verschuldigd. Het is 13 jaar geleden en het is genoeg.”

De zangeres zelf staat niet achter de documentaire. “Dit is weer een ongeautoriseerde documentaire waar ze niet aan heeft meegewerkt en geen goedkeuring voor heeft gegeven”, aldus de insider. De regisseur van ‘Britney vs. Spears’, Erin Lee Carr, heeft nochtans geprobeerd om contact te leggen met Spears om haar te vragen of ze wou meewerken aan de docu. “Ik heb gehoopt en gewenst en tot de documentairegoden gebeden, maar ik wist dat het onwaarschijnlijk was dat het zou gebeuren”, vertelt ze aan de L.A. Times.

Op de vraag of het haar iets uitmaakt wat Britney van de film vindt, antwoordt Carr: “Daar heb ik vaak over nagedacht. Ik hou van haar muziek en vind vrouwenrechten belangrijk. Maar het is een journalistiek project. Dus ik moest met alle betrokkenen praten en mijn eigen ideeën erbuiten laten.” Er zullen wel geen beelden uit de tijd waarin Spears een mentale inzinking had te zien zijn in de documentaire. “Dat was een bewuste beslissing, omdat ze eerder heeft aangegeven dat dat traumatiserend voor haar is.”

