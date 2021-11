Bekentenis van journalist dat hij nieuwe cd Adele niet heeft gehoord, kost zijn baas 650.000 euro

CelebritiesPlatenmaatschappij Sony weigert de opnames vrij te geven van een exclusief gesprek dat zangeres Adele had met een Australische journalist. De verslaggever bekende tijdens het gesprek met de Britse zangeres dat hij maar één nummer van haar nieuwe plaat had gehoord. Daarom wil Sony niet dat het interview wordt uitgezonden, meldt de Britse krant ‘The Guardian’.

Het incident vond een aantal weken geleden plaats, toen de plaat nog niet officieel was gereleased. Matt Doran van Channel Seven was met zijn hele team naar Londen gevlogen voor een interview. Hij was de enige Australische journalist die een interview met Adele mocht doen over haar nieuwe plaat. Volgens Doran had hij de mail met de link gemist die de platenmaatschappij hem had gestuurd. Bij aanvang van het gesprek vroeg Adele wat de journalist van haar nieuwe album vond. Doran bekende dat hij maar één nieuw nummer had gehoord, haar huidige single.

1 miljoen

Adele kapte het gesprek niet af, volgens Doran was het zelfs een heel leuk interview. Zij ging zelfs langer door dan afgesproken; hij kreeg 29 in plaats van 20 minuten. Maar omdat hij zich niet goed had voorbereid en de plaat niet had gehoord, wil Sony het materiaal niet vrijgeven. Een duur besluit, want de televisiemaatschappij betaalde voor de rechten van het interview en het invliegen van de crew volgens Australische media 1 miljoen Australische dollar, omgerekend bijna 650.000 euro.

(Lees verder onder de post)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Doran heeft enorm veel spijt van zijn misstap. Hij had de luisterlink wel degelijk ontvangen, maar had die over het hoofd gezien. “Dit is de belangrijkste e-mail die ik ooit gemist heb. Ik schaam me dood", vertelt hij aan de Britse krant The Daily Telegraph.

En naast Sony kon ook Channel 7 er niet mee lachen. Het televisienetwerk stuurde de reporter twee weken verplicht naar huis. Doran presenteert een populair televisieprogramma dat iedere zondagochtend bij de omroep wordt uitgezonden.

LEES OOK: