Bekende Zweedse rapper (19) doodgeschoten in Stockholm

Een van Zwedens meest populaire rappers is om het leven gekomen bij een schietpartij in hoofdstad Stockholm. De 19-jarige artiest Einár, die in het Noord-Europese land meerdere prijzen heeft gewonnen en tientallen miljoenen keer gestreamd werd op muziekplatforms, is donderdagavond laat beschoten bij een appartementencomplex. Hij zou ter plekke zijn overleden.

Einár, die eigenlijk Nils Grönberg heet, was in Zweden érg populair. Hij had er sinds zijn doorbraak op 16-jarige leeftijd in 2019 - met het lied ‘Katten i trakten’ - ook buiten de hiphopscène grote bekendheid verworven. Hij was een van de de meest gestreamde artiesten op Spotify in het land, op een bepaald moment stond hij zelfs hoger in de ranking dan de overleden Zweedse dj Avicii en internationale sterren als Ed Sheeran en Billie Eilish. Hij maakte in totaal vier albums en won daarvoor verschillende ‘Zweedse Grammy’s’ en ook andere muziekprijzen.

Rivaliserende rappers

Einár rapte in het Zweeds over misdaad en had ook een vete met rivaliserende rappers zoals Yasin Byn, een andere succesvolle rapper in Zweden. Die belandde dit jaar zelfs in de gevangenis vanwege zijn betrokkenheid bij een incident waarbij Einár in 2020 even werd ontvoerd en in elkaar werd geslagen door zijn rivalen.

De schietpartij vond donderdagavond laat plaats in de wijk Hammarby Sjöstad, in het zuiden van de hoofdstad Stockholm. Onder meer de krant Expressen en omroep SVT melden dat de 19-jarige muzikant door meerdere kogels werd geraakt. Hij overleed ter plaatse.

Het is nog onduidelijk wie er achter de moord zit. Lokale media berichten dat twee personen zijn gevlucht, er zijn voorlopig nog geen verdachten opgepakt.

Vuurwapengeweld

Zweden heeft het aantal slachtoffers door bendegerelateerd vuurwapengeweld de afgelopen jaren flink zien stijgen. Het land ging van een van de laagste percentages qua wapencriminaliteit in Europa tot een van de hoogste in de laatste twee decennia. In de Zweedse hoofdstad alleen zijn dit jaar al 110 schietpartijen gemeld. Landelijk overleden zeker 41 mensen nadat ze waren neergeschoten, onder wie Einár.

“Tragisch”

“Een jong leven is weggenomen en ik begrijp dat hij heel veel betekende voor heel veel jonge mensen”, zegt de Zweedse premier Stefan Lofven in een eerste reactie. “Het is tragisch.”

Johan Forsell van de grootste oppositiepartij in Zweden reageert dat het tijd is om eindelijk paal en perk te stellen aan het bendegeweld in Zweden. “De grenzen van wat kan worden geaccepteerd in een beschaafd land zijn al heel lang geleden overschreden”, schrijft hij op Twitter. “We hebben actie nodig en geen woorden, om het tij opnieuw te keren en Zweden op orde te krijgen.”

