Bekende YouTuber MrBeast aangeklaagd voor contractbreuk

Celebrities ‘Game of Thro­nes’-actrice strikt nieuwe rol in dramareeks (én ziet er haast onherken­baar uit)

De Britse actrice Sophie Turner (27), beter bekend als Sansa Stark in ‘Game of Thrones’, heeft een nieuwe rol beet. Ze zal in de zesdelige ITVX-dramareeks ‘Joan’ in de huid kruipen van de beruchte juwelendief Joan Hannington. Al zullen de fans van de HBO-reeks toch twee keer moeten kijken, want de roodharige actrice ziet er dit keer helemaal anders uit.