Bekend homotijdschrift noemt David Beckham ‘gevallen idool’ na WK-steun: “Hij verkocht zijn ziel”

Het was in 2002 een betekenisvolle gebeurtenis: David Beckham poseerde als eerste voetballer uit de Premier League ooit voor de cover van ‘Attitude’, het bekendste homotijdschrift van Engeland. Hij is zelf hetero, maar bewees zich als ally, iemand die de lhbti-gemeenschap steunt. Het was het begin van Beckhams status als gayicoon.

Jarenlang hing de cover naar verluidt uitvergroot op de redactie. Gisteren haalde de uitgever hem weg. Beckham is een “gevallen idool”, schrijft Darren Styles op Instagram. “Door geld aan te nemen om ambassadeur te zijn van het WK voetbal in Qatar heeft de oud-voetballer zijn ziel verkocht”, vindt ook hoofdredacteur Cliff Joannou. Beckham heeft volgens hem geen respect voor mensenrechten.

De bladenmakers trekken het metaforische standbeeld omver dat hun blad zelf liet verrijzen. Ze zijn het er dan ook helemaal mee eens dat comedian Joe Lycett voor het oog van de camera een exemplaar van de bekende cover heeft versnipperd.

Niet écht geld weg

Die actie volgde op zijn ultimatum van vorige week. Lycett, een van de bekendste comedians van Engeland en normaal een man van zijn woord, dreigde 10.000 pond (ruim 11.000 euro) te versnipperen als Beckham zou aanblijven als ambassadeur van het WK. Hij vond het onverteerbaar dat juist David als LGBTQIA+-icoon een deal heeft getekend om het WK te promoten, naar verluidt voor 10 miljoen pond (11,5 miljoen euro).

Qatar is immers “een van de slechtste plekken ter wereld om homoseksueel te zijn”, aldus Lycett. “Het is daar illegaal, je kunt celstraf krijgen en, als je moslim bent, mogelijk de doodstraf.” Beckham reageerde niet, waarna Lycett woord leek te houden: live op internet deed hij zondag stapels biljetten in een versnipperaar.

Het geld was echt, maar de snippers niet, bekent Lycett nu. Je kunt het volgens hem niet maken om tijdens een inflatiecrisis geld te vernietigen, dus gaf hij het aan goede doelen die zich inzetten voor LGBTQIA+-mensen in de sport. Lycett wist voorafgaand aan zijn actie al zeker dat Beckham niet zou reageren; hij hoopte vooral aandacht te vragen voor de situatie in Qatar en Beckhams betrokkenheid.

Dat is onmiskenbaar gelukt. Het ultimatum kwam internationaal groot in het nieuws, zijn video’s zijn miljoenen keren bekeken en ‘The Guardian’ vroeg zich op zijn voorpagina af of ‘het merk Beckham’ voorgoed geruïneerd wordt door Davids ambassadeurschap.

‘Ongelofelijk teleurstellend’

Beckham heeft nog altijd niet gereageerd. Eerder werd wel bekend dat hij het WK een platform noemde voor vooruitgang, inclusiviteit en tolerantie, aldus ‘The Guardian’.

De oud-voetballer lag al langer onder vuur vanwege zijn deal. De grootste LGBTQIA+-supportersgroep van Engeland noemde het “ongelofelijk teleurstellend” dat iemand die “op een voetstuk staat” bij de gemeenschap geld aanneemt om een evenement in Qatar te promoten, meldde ‘The Guardian’.

De geëngageerde Joe Lycett is niet iemand van half werk. Twee jaar geleden liet hij zijn naam officieel veranderen in Hugo Boss, nadat het gelijknamige modemerk meermaals met rechtszaken had gedreigd tegen kleine bedrijfjes die ook ‘Boss’ in hun naam hebben. Vorig jaar pakte hij met een documentairereeks Shell aan vanwege vermeende ‘greenwashing’, oftewel adverteren alsof je heel milieuvriendelijk bezig bent, terwijl Shell dat volgens hem niet is.

