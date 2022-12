Begin dit jaar was ze nog getrouwd: dit is Ines de Ramon, de 29 jaar jongere vlam van Brad Pitt

Celebrities Amber Heard gooit handdoek in de ring: actrice gaat niet langer in beroep in rechtszaak tegen Johnny Depp

Amber Heard gaat niet langer in beroep in de rechtszaak tegen haar ex-man Johnny Depp. In een uitgebreid bericht op haar Instagramaccount laat de ‘Aquaman’-actrice weten akkoord te gaan met een minnelijke schikking. “Ik ben mijn geloof in het Amerikaanse rechtssysteem helemaal kwijt”, klinkt het. Financieel deed ze wel een goede zaak: in plaats van een dikke 8 miljoen moet ze haar ex nu ‘maar’ 1 miljoen dollar schadevergoeding betalen.

