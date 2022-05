Beelden tonen hoe controversiële komiek Dave Chapelle wordt aangevallen op podium

Celebrities “Ze wilde de auto en penthouses, anders zou ze toch een contactver­bod aanvragen”: nieuwe onthullin­gen over Amber Heard

In de Verenigde Staten is het proces dat Johnny Depp (58) aanspande tegen zijn ex-vrouw Amber Heard (36) ongeveer halverwege. Uiteraard moest er ook gepraat worden over de aanleiding voor de rechtszaak: het essay dat Heard in 2018 publiceerde in ‘The Washington Post’. In de rechtbank werd bovendien een brief getoond waarin de advocaten van Heard opsomden wat de actrice van Depp wilde krijgen in ruil voor het stilhouden van hun scheiding.

29 april